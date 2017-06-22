Лидеры государств ЕС обсуждают Брекзит на саммите в Брюсселе

В Брюсселе проходит встреча лидеров стран Евросоюза. Обсуждаются вопросы торговли, миграции, совместные усилия в сфере обороны. Переговоры по Брекзиту стали одной из центральных тем саммита.

Британский премьер Тереза Мэй заявила о намерении поднять вопрос о взаимной защите прав граждан стран ЕС в Великобритании и британцев, живущих на материке.



Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что будущее 27 стран – членов Евросоюза важнее переговоров о выходе из него Великобритании.

Президент Европейского совета Дональд Туск не исключает, что Великобритания может изменить свое решение о выходе из ЕС. "Европейский союз был построен на мечтах, которые казались несбыточными. Так что кто знает?" – заявил Туск перед началом встречи.

Заседание Европейского совета, проходящее на уровне глав государств, завершится 23 июня. В повестке дня, в частности, – продление санкций Евросоюза в отношении России.