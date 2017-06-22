Полицейские увезли художницу Ненашеву в психиатрическую больницу

Художницу Катрин Ненашеву, задержанную в Москве на Красной площади, увезли из отделения полиции на освидетельствование в психиатрическую больницу. Об этом сообщил в фейсбуке журналист Михаил Левин.

Ненашева была задержана возле кремлевской стены во время проведения акции "Между здесь и там". Художница ходила в очках виртуальной реальности, которые демонстрировали фотографии жизни пациентов психоневрологических интернатов.

В июне 2016 года Ненашева сделала публичную перевязку инвалиду из детского дома в Александровском саду.