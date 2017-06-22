Трамп вновь высказался по вопросу о "вмешательстве Москвы"

Президент США Дональд Трамп подверг резким нападкам появившиеся накануне сведения о вмешательстве России в президентскую избирательную кампанию в прошлом году. В четверг Трамп опубликовал несколько комментариев в своем Твиттере, в связи с прошедшими 21 июня слушаниями в Конгрессе.

Выступая перед членами комитета Конгресса, министр внутренней безопасности США Джей Джонсон дал показания о российском вмешательстве. Он утверждал, что не был знаком ни с какими свидетельствами возможного сговора между Трампом и российскими официальными лицами – за исключением тех случаев, о которых публично заявили представители разведывательных ведомств. Трамп на это ответил, что Джонсон стал ещё одним официальным представителем разведки, заявившим, что между Трампом и Россией не было соглашения.

Дональд Трамп пытался обвинить Барака Обаму в том, что тот, находясь на посту президента, не ответил на российское вмешательство более энергично и убедительно.

Разведывательное сообщество США в январе этого года выступило с выводами о том, что Москва участвовала в кибернападениях и дезинформации, чтобы повлиять на исход американских президентских выборов.

Несколько комитетов Конгресса США изучают и расследуют вопросы, связанные с возможным вмешательством Москвы. В то же время ФБР занимается расследованием встреч и иных контактов между людьми из окружения Трампа и российскими официальными лицами.