В США внесен законопроект о нарушениях РФ Договора о ракетах

Группа конгрессменов-демократов в четверг внесла на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США законопроект, по которому министр обороны должен выработать стратегию по отношению к России, а президент должен представить план по введению новых санкций за нарушения Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на сайте комитета палаты по делам вооруженных сил.

Инициатором и главным автором законопроекта выступил конгрессмен Адам Смит. Законопроект обязывает "министра обороны разработать и реализовать всеобъемлющую стратегию по России, которая позволит скоординировать усилия США и союзников, направленные на то, чтобы сдержать и, при необходимости, ответить на российскую агрессию". Пентагону придется выработать планы противодействия российской военной технике, включая "беспилотные системы, средства электронной войны и высокоточное оружие большой дальности".



Не позднее 1 апреля 2018 года президент США будет обязан представить комитетам по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса "план по введению санкций" в связи с нарушениями ДРСМД со стороны России.