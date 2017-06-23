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Банк "Роснефти" стал владельцем банка РПЦ "Пересвет"

Логотип банка "Пересвет"

Подконтрольный госкомпании "Роснефть" Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) стал владельцем банка "Пересвет", которым ранее владела Русская православная церковь. Об этом сообщает ТАСС.

ВБРР получил почти 100 процентов в капитале банка по итогам дополнительной эмиссии обыкновенных акций, уточняет агентство

Проблемы у банка "Пересвет", входившего в топ-50 кредитных организаций России по объему активов, начались осенью прошлого года. В октябре в банке была введена временная администрация, которая, по сообщению источников газеты "Ведомости", обнаружила пропажу пяти миллиардов рублей. Документов о выдаче средств на эту сумму не было. По словам кассиров, деньги выдавали "под честное слово".

На 1 января 2017 года активы "Пересвета" составляли 107 миллиардов рублей, почти такую же сумму оценили "дыру" в банке. По оценкам экспертов, санация банка "Пересвет" обойдется в 156 миллиардов рублей.

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