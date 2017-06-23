Госдума приняла законопроект о запрете сайтов-зеркал

Государственная дума России в третьем чтении одобрила законопроект о блокировке так называемых "зеркал" – копий пиратских сайтов.

Законопроект вводит понятие "копии", под которой подразумевается сайт, сходный с заблокированным "до смешения". Запрос о блокировке "зеркала" смогут направлять не только государственные органы, но и правообладатели. Согласно законопроекту, поисковые системы будут обязаны удалять из выдачи пиратские сайты.

В предыдущей версии законопроекта, одобренной правительством, речь шла о досудебной блокировке "сайтов-зеркал". Из финальной версии эту норму исключили.

Антипиратский закон действует в России с 2013 года. Спустя два года в силу вступили поправки о пожизненной блокировке сайтов за повторное нарушение закона.

