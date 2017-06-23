"Рамзан, защити Telegram!"

То, о чем так долго предупреждали, наконец произошло - глава Роскомнадзора Александр Жаров направил создателю мессенджера Telegram послание, в котором недвусмысленно пригрозил блокировкой ресурса в России.

Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны.

Практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации.

Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа.

Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации.

В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения.

Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает.

Дуров ранее неоднократно давал понять, что не намерен вступать в переписку с Роскомнадзором.

Алиса Зюс

Как бы хотелось чтобы Дуров прям публично выслал Роскомнадзор.

Ситуацию немедленно начали комментировать чиновники - советник Путина Герман Клименко посоветовал всем пользоваться теплым ламповым ICQ

В России только функционирует более 30 мессенджеров. Самый известный из них ICQ. Я пользовался фейсбуком и вполне сейчас использую «ВКонтакте», ICQ

Замминистра связи Алексей Волин высказался просто:

Незаменимых у нас нет.

А интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев оказался свободомыслом:

Александр Жаров получит в ответ едкий комментарий от Telegram, и в результате этой открытой дискуссии пользователи будут на стороне Павла Дурова. А главе Роскомнадзора придется блокировать Telegram, ссылаясь на нелояльность сервиса. В итоге ситуация станет еще печальнее: получится, что целая страна, которую в данном случае представляет Жаров, вступила на тропу войны с одним человеком и при этом граждане страны будут на стороне "врага"

Сам русскоязычный Telegram похож сейчас на растревоженный улей. Предлагаются разные методы решения проблемы:

Медиатехнолог

Что бы решить проблемы с блокировкой своего мессенджера в России, Павлу Дурову просто нужно продать долю в этом бизнесе Алишеру Усманову. В этот же день Жаров заведет в нем свой канал.

Другие считают, что никакой проблемы нет.

НЕЗЫГАРЬ

Не обращайте внимание на Жарова. Человек находится в ожидании отставки. Вот и продлевает свои дни как может, напоминает о себе.

Политтехнолог Смирнов

Вангую, что блокировка ТЛГРМа приведет к росту его популярности в России.

Ждали и реакции самого "статусного" пользователя российского телеграма.

БЕРЛУСКОНИ

Роскомнадзор почти решил заблокировать Телеграм. В связи с этим обращаюсь к самому влиятельному пользователю мессенджера. Рамзан Ахматович, не дайте в обиду!

ПОСТПРАВДА

Давайте устроим флешмоб #РамзанЗащитиНашТелеграмм ?

И телеграм-канал Кадырова действительно отозвался!

Рамзан Кадыров

Сейчас в интернете активно обсуждается тема блокировки Телеграмма, так как Павел Дуров и глава Роскомнадзора Александр Жаров не могут найти общий язык.



Не хочется, чтобы Телеграмм блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я, как один из активных пользователей мессенджера, считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга.



Со своей стороны готов в Грозном предоставить площадку для встречи, где представители Роскомнадзора и Телеграмма могут обсудить возможные варианты решения проблемы.

Разумеется, в Грозном, где же еще? Запись Кадырова вызвала прилив энтузиазма:

Кремлевский мамковед

Кадыров заявил, что «не хочется, чтобы телеграм блокировали». Ребят, расходимся, нас не закроют, а Жарова еще заставят извиняться.