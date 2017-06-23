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На Украине задержан главный редактор сайта "Страна.ua"

Иллюстративное фото

В Киеве задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва. Как сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, журналист подозревается в вымогательстве.

Задержан также помощник Гужвы, который по утверждению Генеральной прокуратуры, выступил посредником при получении взятки в размере десяти тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на одного из политиков.

Сам Гужва связывает обыски в редакции издания с критическими публикациями в адрес одного из народных депутатов, а уголовное дело против издания называет сфальсифицированным. В настоящее время задержанный находится на допросе – статус подозреваемого ему не присвоен.

Игорь Гужва был владельцем украинского холдинга "Мультимедиа инвест групп", одно из изданий которого обвиняли в "пророссийской" позиции. Инвестором медиапроектов Гужвы называют Виктора Медведчука - близкого к российскому президенту бизнесмена и политика. Гужва это отрицает.

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