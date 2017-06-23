На Украине задержан главный редактор сайта "Страна.ua"

В Киеве задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва. Как сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, журналист подозревается в вымогательстве.



Задержан также помощник Гужвы, который по утверждению Генеральной прокуратуры, выступил посредником при получении взятки в размере десяти тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на одного из политиков.



Сам Гужва связывает обыски в редакции издания с критическими публикациями в адрес одного из народных депутатов, а уголовное дело против издания называет сфальсифицированным. В настоящее время задержанный находится на допросе – статус подозреваемого ему не присвоен.



Игорь Гужва был владельцем украинского холдинга "Мультимедиа инвест групп", одно из изданий которого обвиняли в "пророссийской" позиции. Инвестором медиапроектов Гужвы называют Виктора Медведчука - близкого к российскому президенту бизнесмена и политика. Гужва это отрицает.

