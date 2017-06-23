Осужден Эдгар Уэлч, открывший огонь в вашингтонской пиццерии

Житель Северной Каролины, открывший стрельбу в вашингтонской пиццерии из-за сообщений о том, что там скрываются педофилы, приговорен к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает The New York Times.

Судья заявила, что Эдгар Уэлч, который пришел в ресторан с винтовкой, не ранил никого лишь по счастливой случайности.

Уэлч приехал в Вашингтон 4 декабря чтобы проверить утверждения о том, что в пиццерии Comet Ping Pong скрывается сеть педофилов, которым якобы оказывает покровительство Демократическая партия США. Он выстрелил в дверь, так как думал, что за ней скрываются пленные дети, после чего был задержан.

Публикации о педофилах в вашингтонской пиццерии стали появляться за несколько недель до начала президентских выборов в США. Они основаны на искаженных материалах переписки начальника штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, опубликованной WikiLeaks. Полиция Вашингтона опровергла причастность Comet Ping Pong к издевательствам над детьми.