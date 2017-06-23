Нижний Новгород: суд отклонил иск ФБК к прокуратуре

Суд в Нижнем Новгороде отказал Фонду борьбу с коррупцией в иске к местной прокуратуре. Юристы фонда жаловались на отсутствие реакции правоохранительных органов на расследование о незадекларированной недвижимости бывшего главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина.

Оппозиционер Алексей Навальный ранее обвинил Карнилина в том, что он не указал в декларации две квартиры в Майами. В прокуратуре отметили, что недвижимость была оформлена на жену Карнилина, с которой он развелся до вступления в должность. Юристы Фонда борьбы с коррупцией утверждают, что квартиры должны были быть задекларированы, поскольку супруги не делили имущество.​

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В мае Карнилин ушел в отставку с поста главы Нижнего Новгорода. Он объяснил это желанием "дать дорогу молодым". Постпред президента в Приволжском федеральном округе позднее связал отставку Карнилина с продолжительной проверкой его причастности к коррупции.