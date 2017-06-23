Павел Дуров прокомментировал письмо главы Роскомнадзора

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал стремление российских властей заблокировать сервис "саботажем государственных интересов". Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

По словам Дурова, после блокировки Telegram переписка российских чиновников перейдет в облачные сервисы, находящиеся под контролем США.

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров в открытом письме к создателю Telegram призвал команду сервиса исполнить российское законодательство и зарегистрироваться в качестве распространителя информации. В ином случае, согласно закону, мессенджеру грозит блокировка.

Telegram позиционируется как мессенджер с зашифрованной перепиской. Официальная регистрация сервиса в России обяжет администрацию Telegram хранить переписку пользователей и предоставлять властям ключи для расшифровки сообщений. Дуров уже неоднократно заявлял, что на такое мессенджер никогда не согласится.