ЕСПЧ обязал Россию госпитализировать арестанта из "Матросской тишины"

Европейский суд по правам человека потребовал от властей России поместить заключенного московского изолятора "Матросская тишина" Алексея Магазейщикова в больницу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Страсбургского суда, которая получила адвокат Магазейщикова Светлана Сидоркина.

По ее словам, у мужчины диагностировано заболевание предстательной железы. После перевода в СИЗО в сентябре 2015 года его состояние ухудшилось. Магазейщиков жаловался, что к нему не вызывают врачей, однако руководство изолятора утверждает, что арестованному оказывается медицинская помощь "согласно нормативным документам".

Сидоркина считает, что ее подзащитный может покончить с собой, чтобы избавиться от боли. Врач, который осматривал Магазейщикова в апреле, заявил, что ему необходимо провести операцию. В письме ЕСПЧ говорится, что если российские власти не примут меры, это приведет к нарушению Европейской конвенции.

