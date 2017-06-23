"Трансперенси" нашла четыре квартиры в Майами у директора ФГУП

В российском отделении международной организации "Трансперенси Интернешнл" обвинили директора государственного предприятия «Российские Сети Вещания и Оповещения» (РСВО) Игоря Зорина в коррупции. По данным их расследования, Зорин мог приобрести четыре квартиры в Майами за 9 миллионов долларов с помощью главы одного из охранных предприятий, бывшего офицера ФСБ Святослава Мангушева. При этом связанные с Мангушевым фирмы получили от РСВО госконтракты на 380 миллионов рублей.

Документы, которые могут указывать на связь Зорина и Мангушева, нашли в реестре недвижимости Майами. Подпись на одной из бумаг похожа на подпись Зорина в рекомендательном письме Мангушеву.

В "Трансперенси Интернешнл" отмечают, что директор госпреприятия Зорин не имеет права управлять зарубежными компаниями, через которые он якобы купил недвижимость. Кроме того, по данным организации, он не сообщил о конфликте интересов при заключении 70 госконтрактов. Чтобы заработать на квартиры в Майами, Зорину пришлось бы откладывать всю свою официальную зарплату почти 130 лет, подчеркнули в "Трансперенси Интернешнл". Авторы расследования передали документы в прокуратуру. Представители Зорина и Мангушева публикацию пока не прокомментировали.