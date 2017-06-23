"Когда уже запретят дышать?"

Депутаты, кажется, воистину решили замахнуться на скрепы:
Нет, это не хроники российской аннексии (или "возвращения в родную гавань", кому как нравится). По новому закону, если он будет принят, будут привлекать к ответственности всех граждан России, не только тех, кто живет в Крыму. А суть закона - во введении административной ответственности за матерную брань в жилых помещениях. Сообщает ТАСС:
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал в четверг принять в первом чтении законопроект, которым ужесточается административная ответственность за мелкое хулиганство, в том числе за нецензурную брань не только в общественных местах, но и в семье.
Кроме штрафа, за это правонарушение будет предусмотрен арест до 15 суток или обязательные работы. Необходимость принятия поправок пояснили «значительным количеством правонарушений в семейно-бытовых отношениях». Энтузиазма, однако, действия депутатов не вызвали.
Замечатьно, что ГосДума так заботится о чистоте нравов и морали. Только непонятно, как собираются контролировать выполнение этой закона ?! Или предполагается, что будут нести аудизаписи в качестве доказательства ?! К примеру надо кого-то упечь на 15 суток, то устроили провокацию человеку, невоздержанному на выражения и всё, попался злословец на сутки или на денюшку.
И так ведь при известном старании, то можно подвести под такую статью кого-угодно.
Твою ж... дивизию )))😂😂😂 сушу сухари)) p.s ... а если нас с мужем обоих на 15 суток за мат заберут .. кто будет кормить наших собак ?)))) вопрос к депутатам !!!🤣🤣🤣
А хватит ли денюшков на установку жучков в каждой квартире или же они <...> предлагают членам семьи доносить друг на друга ?
Отдельные вопросы вызвал тот факт, что та же Дума недавно декриминализовала семейные побои.
Сначала они декриминализировали побои в семье, а теперь решили сажать за мат в семье. Ну и правильно, что попусту воздух сотрясать - надо сразу в пятак
Т.е если ты <бьешь> жену, то тебе ничего не будет, а если слелать это с криками 'Ах ты ж сука' то 15 суток? Интересные приоритеты
Закон о том, что за мат в семье будут сажать на 15 суток, прекрасен. Но особенно круто он выглядит в паре с законом о том, что детей можно бить.
Приходишь домой пьяный, например, а сын чего то там буровит. Ты ему пару раз накатываешь по щщам, для порядка. А сын такой - "паап, ты чего, <...>?".
И тут ты спокойно вызываешь полицию и упаковываешь мерзавца на 15 суток.
Нечего сквернословить потому что.
Тему закрывает Фаина Георгиевна Раневская.
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