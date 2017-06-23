Опрос: 43 процента россиян знали об акциях 12 июня

Об антикоррупционных акциях, которые прошли во многих городах России, были осведомлены 43 процента россиян. Об этом говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение". Из них 15 процентов увидели в акциях стремление изменить ситуацию в стране к лучшему.

12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции, организованные сторонниками политика Алексея Навального. На них были задержаны более полутора тысяч человек.

В начале апреля социологи опубликовали результаты опросов об акциях протеста, которые прошли в России 25 марта. Тогда 38 процентов россиян поддержали протестующих против коррупции.

