Когда проповедь превращается в тренинг

В России увеличилось число людей, относящих себя к православному христианству, почти в два раза по сравнению с 91 годом (37% и 71%). И это общая тенденция для стран Восточной Европы, отмечают исследователи центра Пью (Pew-Templeton Global Religious Futures Project), проводившие опрос в 18 странах на 17 языках.

Национальная и религиозная идентичность сходятся в одной точке в регионе, где когда-то царил режим атеизма, говорится в недавно представленном докладе, и этому удивляться не приходится. Загадкой остается Чешская Республика, где живет больше всего атеистов – 72%. В России доля людей, не относящих себя ни к какой конфессии, составляет 15%.

национальная и религиозная идентичность сходятся в регионе, где царил атеизм

Социологи и психологи объясняет рост современной религиозности общей нестабильностью и тоской по понятным правилам. Образ берущего на себя ответственность "отца" и стабильность как награда за послушание оказались актуальными в глобальном мире. При этом в рай верят 59%, а в ад 54% жителей Центральной и Восточной Европы. Было бы интересно записать глубинные интервью, спросив, каким они представляют современный христианский рай. То, что исламский образ эдема по-прежнему работает, понятно по числу террористов-смертников. Сочетание современных технологий, когда молиться и исповедоваться можно по интернету, с верой в чудо, скажем, в исцеление с помощью мощей, без сомнения, свидетельствует о душевной устойчивости верующих.

Что касается соблюдения традиционных обрядов и молитв, то всего 17% респондентов из России и по 27% из Польши и Сербии молятся, как выяснили исследователи, один раз в день. Любопытно, что в США больше половины (55%) взрослых респондентов молятся ежедневно.

Иными словами, принадлежность к православию самими россиянами определяется не с помощью церкви как института, несмотря на возросшее число приходов и государственную поддержку религиозных событий и праздников, а особым культурно-историческим образом. Действительно, традиционная Россия в советский период рисовалась в ее дореволюционном облике: с вековечным укладом, богоискательством и перезвоном колоколов. Кроме того, советский период изгладил из памяти архиерейские проделки, а приход в монастыри и священство в 90-е годы искренних подвижников с высшим образованием позволял надеяться на возрождение веры как таковой.

в ад верят 54% жителей Центральной и Восточной Европы

Теперь наступили другие времена, в городах, во всяком случае: храмы восстановлены, купола позолочены, у многих горожан при виде церкви рука привычно крестит лоб. Вполне вероятно, что это проявление некоторого консерватизма, а не следование церковным канонам. Иначе как объяснить, что в России, где показатели частоты посещения церкви и совершения молитв относительно низкие, 85% опрошенных назвали гомосексуальность "морально недопустимой" и с ними в этом были солидарны примерно 75% граждан без всяких религиозных убеждений. Правда, люди младше 35 лет в этом отношении проявили больше толерантности.

Впрочем, подобные наблюдения, скорее, констатация очевидного, но вот общая картина позволяет говорить о новых тенденциях. Число православных в Восточной Европе не просто резко увеличилось, оно обозначило довольно опасные настроения. Здесь будет уместным процитировать несколько цитат из доклада:

…респонденты, проживающие в преимущественно православных странах, более склонны, чем респонденты из других стран региона, считать, что их культура «превосходит все остальные», и говорить, что "очень гордятся" принадлежностью к национальной культуре

Во всех странах с православным большинством значительная доля населения считает, что государство должно оказывать финансовую поддержку национальной церкви (медиана – 56%).

Дальше говорится, что многие православные христиане – и не только те из них, кто принадлежит к Русской православной церкви – придерживаются пророссийских взглядов. Большинство из них полагают, что Россия необходима как противовес влиянию Запада.

Безусловно, это свидетельствует о том, что РПЦ может обрести еще одну миссию, помимо внутренней, социальной. И эта ситуация, в свою очередь укрепит позиции церкви внутри страны. Другое дело, что в последние годы число людей, поддерживающих РПЦ внутри России пошло на убыль. Правда, здесь проживает больше 100 млн. христиан.

Насилие и православие

Алексей Зыгмонт, аспирант факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ:

- Мне кажется, что представления о Рае и Аде по-прежнему актуальны, хотя с ними все чаще сочетаются более популярные представления, например, о реинкарнации. С другой стороны, многие из тех, кто считает себя православным и ни за что от этого не откажется, имеют довольно специфические представления о том, что такое Рай и что такое Ад. Скажем, среди интеллигентных православных популярно отрицание вечности адских мук, несмотря на то, что такое представление существовало еще со времен Вселенских соборов.

Статистически молодежь и среднее поколение, если рассматривать религиозное обращение, не слишком отличаются от всех остальных групп. Да, есть какие-то вещи, связанные с прослойкой поколений, и, тем не менее, молодежи нужно то же самое, что и всем остальным людям. И когда мы говорим про молодежь, не стоит представлять себе полубуддиста хиппи в поиске духовного. Это обычный человека, который хочет каких-то простых вещей.

муж продает пылесосы, а жена рожает четвертого и называет в честь старца

Например, выйти замуж или жениться. Замечательный пример: в городе Алатырь есть Свято-Троицкий монастырь. Там когда-то жил старец Иероним, который держал при себе много молодых людей. Такой стихийно оформившийся клуб без всяких инициатив сверху или снизу. И тусовалось там какое-то количество девушек и какое-то количество юношей, которых старец Иероним сводил между собой. А потом он их венчает и все замечательно, все счастливы – и родители, и молодежь. Они могут заводить детей, все благословлено.

Разумеется, некоторые браки все-таки распадаются. В других возникает патриархальная ситуация, когда муж продает пылесосы, а жена рожает четвертого и называет в честь старца. Возможно, процент разводов там меньше, потому что существуют некоторые практики регулирования - скажем, удаляют тещу в монастырь, потому что теща – это угроза для семьи, в т. ч. молодой православной семьи.

Надо сказать, что православный официоз свою молодежную политику практически провалил. В 2000 году был создан Синодальный отдел по делам молодежи, в 2002 – Всероссийское православное молодежное движение. По сути все последующие инициативы продолжают политику, официально вполне проговоренную, этого движения и этого Синодального отдела, поскольку речь шла о патриотическом воспитании, с одной стороны, и о повышении престижа военной службы, с другой. Что, в общем, для православия естественно, но не вполне очевидно, то есть этого вполне могло и не быть.

Естественно, есть и интеллигентные, модернистские православные, например, в Преображенском содружестве малых православных братств, где есть молодежные круги, в которых серьезные, образованные молодые люди изучают православие,традицию, не обращаясь ни к какому мечу, условно говоря. Однако на среднем уровне больше популярны военно-патриотические клубы.

"Готовимся к войне"

Насилию всегда предшествует некий дискурс, некое его объяснение, апология, которая чаще всего следует за позиционированием себя в качестве жертвы насилия. Так что, религиозный персонаж идет "в ответку". Мы может это прекрасно наблюдать, когда речь зашла о неких потерянных территориях, с интерпретацией священных текстов, которые берутся выборочно.

Что касается пророссийских взглядов, которых, как показывает исследование, придерживаются православные разных стран, у меня есть странная на этот счет точка зрения. Исторически так сложилось и это стало очевидно в прошлом году, когда проходил так называемый Всеправославный собор на Крите, что в православии существуют два блока. С одной стороны, есть Вселенский патриархат Константинопольская православная церковь, а есть Русская православная церковь, которая в итоге ушла в отказ, отказалась на собор ехать, и которую поддерживают Болгарская, Сербская, Грузинская.

культ войны начинает обрамляться православными смыслами, которых в оригинале быть не могло

Потому что грузины совершенно не хотят ссориться с РПЦ, т.к. у них высокая доля верующих. И сейчас в связи с ростом, условно говоря, патриотических настроений, т. е. определенной государственной идеологии, они склоняются больше к этому лагерю, чем к западному. Тем более что Вселенский патриархат находится в невыгодном положении, и сейчас особенно. А со стороны России идет сила и мощь. Патриарх российский разъезжает с кортежем, его поддерживает Путин, который прикладывается к мощам Николая Чудотворца. А Вселенский патриарх Варфоломей в кортежах не ездит.

На вопрос, должно ли государство поддерживать церковь, ответить довольно трудно, потому что в России долго никого не поддерживали. Сейчас - да, поддерживает, но на правах старшего игрока. Оно хочет пользоваться всеми религиозными смыслами для поддержки собственных проектов. А с другой стороны, церковь, на мой взгляд, хорошо понимает, что если это будет не православие, то какая-то гражданская религия. Например, культ войны, он в последние годы начинает абсорбироваться и обрамляться православными смыслами, которых в оригинале не было и быть не могло.

Батюшки-менеджеры

Екатерина Бурмистрова, психолог:

- Сильная церковь и слабая церковь привлекают разных людей. Православие как официальная религия – это совершенно другое позиционирование православия. Еще очень важно место обитания и уровень образованности. Я многократно беседовала с людьми в возрасте от 15 до 22 о том, как они реагируют на произошедшие в РПЦ изменения. И, конечно, все имущественные достижения нынешней верхушки церкви вызывают отторжение, а не притяжение. Однако в провинции, в маленьких городках, где другой уровень образованности, все это кажется блестящим, роскошным. И туда, наоборот, стремятся всей душой. То есть Москва и другие большие города – одна территория, а все остальное – другая.

В последние лет пять, я думаю, возникла мода на расцерковление. Если в начале 90-х и до начала 2000-х годов шел тотальный приток людей в церковь, возможно, и без должной степени рефлексии, однако народ шел. Идея восстанавливать храмы, посещать службы шла снизу. С тех пор, как поменялось нечто в договоре церкви и государства, поменялось много и для людей. Храмы восстановлены, все блестит золотом и бронзой в больших городах. Полно религиозной литературы. В школе пока один год, но на самом деле идет речь о расширении религиозных программ – основы православия практически обязательный предмет. И такая легальность церкви, ее лояльность государству вызывает разный отклик у разных людей. Наблюдается очень сильная поляризация. Все меньше людей, причастных к православию, читают православно ориентированные СМИ или сайты.

в последние пять лет возникла мода на расцерковление

Византийский блеск сильно действует на тех, кто приходит в священство. Если раньше священниками становились молодые люди, которые горели верой и были настроены на проповеди, на, может быть, излишний мистический опыт, то сейчас приходят те, кто ориентирован на устойчивость, на продвижение в материальном мире, на развитие социальных проектов. То есть в церковь сейчас привлекаются люди, скорее, с менеджерскими задатками, чем пастырскими. И это проблема.

По большому счету РПЦ - вертикализированная и довольно жесткая структура. Однако все зависит от конкретного священника. Есть поговорка, что "каков поп, таков и приход". Есть батюшки-байкеры, есть батюшки, которые организуют рок-группы, и туда могут прийти молодые люди. Есть те, кто ставит прекрасные спектакли, организует прекрасные паломнические поездки. Да, там молодежи будет возможно дышать, чувствовать себя в церкви дома, заниматься неформальными вещами, волонтерством, а не смотрами строя и песни.

Всем родителям хочется, чтобы ребенок унаследовал наши ценности, наши убеждения и традиции. Но этого не происходит. Как говорит одна из моих дочерей своему папе: "папа я не твоя флешка". Действительно, это так. До определенного возраста, скажем, до 7 лет ребенок полностью лоялен всем убеждениям родителей, в частности, религиозным. Он ходит в храм, не сопротивляясь, ходит с удовольствием. Между 7 и 14 происходит перезагрузка ценностей. Ребенок выбирает, что ему подходит, а что – нет. Для него уже работают ценности не только родителей, но и ценности групп сверстников. Собственно, работает личностный выбор. Такие глубинные и важные темы как религиозные убеждения не переходят детям непосредственно. У нас сегодня другая культура.