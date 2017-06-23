Новые санкции США и ЕС: за что? Эфир в 21:05

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан высказался в поддержку законопроекта о введении новых санкций в отношении Ирана и России, принятого на прошлой неделе Сенатом.

Результаты голосования по законопроекту в верхней палате были 98 за и 2 против. Тем не менее председатель Комитета по бюджетно-финансовой политике Палаты представителей республиканец Кевин Брэди упрекнул сенаторов в отступлении от конституции, поскольку, согласно основному закону, любые меры, имеющие отношение к финансам, должны инициироваться нижней палатой.

Демократы в ответ обвинили республиканцев в том, что своими придирками они подыгрывают администрации Трампа, которая выступает против новых антироссийских санкций. Заявление Пола Райана в поддержку законопроекта призвано парировать обвинения демократов. Чуть ранее Брэди предложил сенаторам добавить в законопроект о санкциях ряд мелких поправок, которых будет достаточно, чтобы дать нижней палате Конгресса возможность выдвинуть свою версию закона.

Новые штрафные меры, утвержденные Сенатом, являются ответом на вмешательство России в прошлогоднюю президентскую кампанию и на ее действия на Украине и в Сирии. В документе оговорено, что у Конгресса будет 30 дней на то, чтобы рассмотреть любые предложения администрации Трампа по смягчению или отмене санкций.

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил в Twitter, что лидеры стран ЕС согласились продлить на полгода санкции в отношении России, введенные в связи с конфликтом на Украине. Срок ныне действующих полугодовых санкций завершается 31 июля.

В руководстве ЕС считают, что Россия не предпринимает достаточных усилий для выполнения договоренностей, достигнутых в Минске в 2015 году в рамках переговоров лидеров России, Украины, Франции и Германии.

Европейский союз ввел экономические санкции против России в 2014 году. Тогда же подобные ограничения были введены Соединенными Штатами, Канадой и несколькими другими государствами.

Чем политика Путина не устраивает Запад и каким будет результат новых санкций США и продолжения прежних ЕС – обсуждают аналитик Леонид Мартынюк, Вашингтон, экономист Иван Стариков, журналист Ефим Фиштейн, Прага, дипломат Федор Шелов-Коведяев.

Эфир программы "Грани времени" – в 21:05.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.