"Я не виню рядовых"

В Калининградской области сегодня сосредоточено до 90 процентов мировых запасов янтаря, крупный кусок которого стоит на черном рынке дороже золота того же веса. При этом в регионе вовсю ведётся добыча сырья без всяких лицензий – так называемыми черными копателями. В год объемы незаконной добычи янтаря доходят до 100 тонн. В карманы удачливых черных копателей и их покровителей уходят десятки и сотни миллионов рублей ежегодно. Жертвой этого незаконного промысла стал калининградский фермер Ислам Ширинов, на участке которого черные копатели обнаружили янтарные залежи.

​Ислам Ширинов – единственный фермер в Балтийском районе Калининградской области. Двадцать лет назад он приехал сюда из Азербайджана. В Балтийске Ислам нашёл красавицу-жену и купил небольшую квартиру в старом немецком доме. Сейчас они воспитывают троих детей, младшему из которых недавно исполнилось два года. Долгие годы Ислам в Балтийске продавал на рынке фрукты и овощи. В 2011 году решил заняться фермерством, и получил участок земли в сельском поселении Дивный, которое расположено в 12 километрах от Балтийска. Спустя несколько лет, в 2015 году, Ислам заключил договор аренды на ещё один участок.

В течение одного года я землю полностью обработал, засеял её и снял первый урожай

– Когда я впервые увидел эту землю, здесь сплошняком рос борщевик и бузина. Со времен войны эту землю никто не возделывал. Каждый день с утра до ночи я вынимал камни, спиливал кусты и деревья, выкорчёвывал корни. Затем вспахивал, культивировал и дисковал почву. В течение одного года я землю полностью обработал, засеял её и снял первый урожай. Земля здесь плодородная, сорняк растёт очень быстро, поэтому я обрабатываю и то, что находится за границей выделенных участков, – рассказывает фермер.

Во владении Ислама Ширинова – свыше двадцати гектаров земли, где он выращивает картошку, кабачки, перец, огурцы, клубнику, а также рожь и пшеницу. На своей земле фермер выкопал два больших пруда, развёл там карпов, а рядом построил отапливаемую теплицу длиной 60 метров, в которой круглый год растут овощи. Каждый год Ислама приглашают на региональную сельскохозяйственную ярмарку. Его успехами чиновники отчитываются о положительных показателях в отрасли.

Он мне говорит: "это ФСБ-шники, ты же знаешь, у меня среди чекистов много друзей"

Вдоль фермерского участка протекает река Приморская, которая издавна привлекает черных копателей янтаря. У берега повсюду видны замывы песка и срезанные пласты грунта. В районе русла периодически появляются свежевырытые глубокие ямы, заполненные водой и напоминающие результаты бомбёжки. Это – следы нелегального промысла черных копателей. В основном они заметны вдоль берега, но все чаще стали появлятся и во владениях Ширинова.

– Вся история началась, когда в конце марта 2016 года начальник отдела полиции [Александр] Горлачёв и прокурор [Дмитрий] Прохоров дважды приезжали в мое хозяйство, ходили вдоль русла реки и осматривали территорию. После их визита ко мне, в мои владения и стали наведываться разные люди, которых у нас называют черными копателями, и добывать янтарь. Я одного прямо спросил: кто дал добро тебе на работу здесь. Он мне говорит: "это ФСБ-шники, ты же знаешь, говорит, у меня среди чекистов много друзей", – рассказывает фермер.

Попросил выехать на хозяйство и зафиксировать все, а они зачем-то ко мне домой приехали

Ширинов тем не менее попытался оградить свои земли от непрошеных гостей. Каждое утро он стал делать обход всего участка, приезжал на ферму в позднее время с проверкой. И нередко заставал на своих землях черных копателей Одни их бригады сменялись другими. Тогда Ширинов решил обратиться за помощью в местную полицию.

– Я и звонил в отдел полиции, и заявления подавал, просил выехать на место – ко мне на ферму и пресечь эти визиты копателей – реакции никакой. Они у меня однажды даже заявление принимать не хотели. В другой раз я им по телефону сообщил, что на моём участке снова копают, попросил выехать на хозяйство и зафиксировать все, а они зачем-то ко мне домой приехали, – возмущается Ширинов.

В середине апреля 2016 года ночью фермеру позвонил знакомый и сообщил, что на территории его владений вновь находятся посторонние. Ислам приехал и обнаружил двоих копателей, которые при помощи мотопомпы вымывали янтарь из грунта недалеко от русла реки. Тут же на участке неожиданно появились сотрудники ОВД Балтийска, они задержали нарушителей и попросили Ислама помочь довезти их изъятое оборудование до отдела полиции.

– Полицейские попросили меня довезти в отделение мотопомпу, так как она не вмещалась в их автомобиль. Я согласился помочь, предоставил им свою машину, а потом пришёл в отделение, чтобы забрать ключи. Там меня задержали и на меня же составили протокол за незаконную добычу янтаря, отпустили домой только на следующий день, – вспоминает Ширинов

Штраф мне пришлось заплатить, и по ночам копатели продолжали приходить на мой участок

То есть в незаконной добыче янтаря полиция обвинила самого Ширинова. Состоялось судебное заседание по делу об административном нарушении, во время которого полицейские, с которыми Ширинов встретился ночью на своем участке, путались в показаниях. Тем не менее фермеру присудили штраф в 5 тысяч рублей за незаконную добычу янтаря.

– Штраф мне пришлось заплатить, и по ночам копатели продолжали приходить на мой участок, – говорит Ислам Ширинов.

В ночь с 12 на 13 мая 2016 года на ферме Ширинова вновь появились копатели. Ширинов опять обратился в полицию. В ходе очередного судебного заседания по этому факту сотрудники полиции заявили, что видели, как в ту ночь Ширинов прибыл на участок на своём автомобиле, и выгрузил из машины мотопомпу. В незаконном промысле вновь обвинили самого фермера.

В июле 2016 года прокуратурой Балтийска было вынесено представление, в котором говорилось о многократных фактах незаконного промысла янтаря Шириновым. Прокуратура потребовала у администрации сельского поселения Дивный принять меры по устранению нарушений и указала на то, что земельный участок фермера "может быть принудительно изъят".

2 марта 2017 года Балтийский городской суд постановил землю у фермера отнять

Судебные разбирательства по делу фермера Ширинова длились больше года. Ширинов пытался доказать безосновательность предъявляемых ему обвинений в незаконной добыче янтаря и нецелевом использовании земельного участка. Его адвокаты предъявляли суду результаты проверки фермерских владений кадастровой службой и Россельхознадзором. Согласно актам этих проверок, нецелевое использование, а также нарушение плодородного слоя почвы, о которых заявляла прокуратура, выявлены не были.

Несмотря на всё это иск администрации сельского поселения Дивного был удовлетворён: 2 марта 2017 года Балтийский городской суд постановил землю у фермера отнять.

– За год остоялось уже 10 судов. Я сменил двух адвокатов. Мне поле засевать нужно, технику чинить, а я вместо этого по судам хожу. Я семью свою не вижу. Домой прихожу – дети уже спят, ухожу – они еще не проснулись, – говорит Ширинов.

По его словам решение отнять землю у фермера глава местного сельского поселения принимал под давлением

Слушай, такая ситуация, прокуратура и полиция давят, чтобы расторгнуть договор аренды с тобой

– В сентябре я на поле копал картошку. Смотрю, остановилась машина, из неё вышел тогдашний глава администрации Дивного господин [Иван] Викторчик и говорит, слушай, такая ситуация, прокуратура и полиция давят, чтобы расторгнуть договор аренды с тобой, – вспоминает фермер

Сейчас Ислам Ширинов подал заявление об отсрочке по исполнению судебного решения. Он просит, чтобы ему хотя бы продлили право землепользования до 1 ноября 2017 года, когда завершится уборочной кампания.

– В регион более 50 процентов сельхозпродуктов завозится из-за рубежа. Отсутствие отсрочки нанесёт ущерб жителям региона и негативно скажется на реализации программы продовольственной безопасности. Ширинову предлагают участвовать в сельскохозяйственных ярмарках, но при этом забирают землю, не позволяя даже убрать урожай. По закону о фермерском хозяйстве то, что посеял мой доверитель на земле, является его собственностью, – говорил во время последнего судебного заседания адвокат фермера Михаил Золотарёв.

В решениях суда по нашему делу наблюдается личный конфликт интересов

Однако и эти доводы судом услышаны не были. Судья Людмила Чолий решила, что "основания, препятствующие исполнению судебного решения, отсутствуют". Доводы о наличии на участке сельскохозяйственных культур, для уборки которых требуется отсрочка до 1 ноября, признаны несостоятельными.

На последнем заседании защитник фермера Михаил Золотарёв заявил об отводе всего Балтийского городского суда, мотивируя это следующим образом:

– В решениях суда по нашему делу наблюдается личный конфликт интересов. Судья Анатолий Агуреев, который удовлетворил иск администрации Дивного, является сыном судьи Калининградского областного суда Светланы Агуреевой. Раньше она работала в областной прокуратуре с Ольгой Крамаренко, нынешним зампредседателя Калининградского областного суда. Именно Крамаренко отклонила апелляционную жалобу моего доверителя. А ее дочь когда-то работала секретарём у Людмилы Чолий, – говорит адвокат.

Однако, судья Людмила Чолий отказала в удовлетворении ходатайства об отводе, так как "никаких фактов, ставящих под сомнение мою объективность и беспристрастность, стороной ответчика приведено не было". Таким образом в самое ближайшее время земля у фермера Ширинова будет изъята.

– Я не виню рядовых сотрудников полиции. – говорит фермер, – Они –подневольные люди, они подчиняются начальнику. Начальник скажет –это молоко не белого, а черного цвета, они скажут: да это черный цвет. Начальство им дает команду, что делать и они делают. Если землю отберут окончательно, я уверен, что там никто ничего сажать не будет, эта земля им не нужна для того, чтобы что-то на ней выращивать, они будут только добывать тут янтарь. Для этого меня с земли и выгоняют. И людей в регионе, видимо, скоро вместо картошки кормить янтарём будут, если так дальше пойдет.

В ночь с 14 на 15 июня 2017 года чёрные копатели янтаря вновь вырыли одиннадцать ям прямо на картофельном поле фермера Ширинова.