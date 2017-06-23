35 человек стали жертвами трех взрывов в Пакистане

В Пакистане 35 человек стали жертвами трех взрывов в двух крупных городах страны. Более ста человек были ранены. Нападения совершены 23 июня – в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан.

По данным полиции, первый взрыв совершил смертник у полицейского участка в Кветте (столице провинции Белуджистан). Погибли не менее 11 человек, в том числе пятеро полицейских. 20 человек получили ранения. Ответственность взяли на себя одновременно – отколовшаяся от пакистанских талибов группа "Джамат-уль-Ахрар" и экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

Через несколько часов после нападения в Кветте два взрыва подряд произошли на многолюдном рынке в шиитском городе Парачинар на северо-западе страны, у границы с Афганистаном. Погибли 24 человека, более 80 – получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии, по данным местных властей.

Кто стоит за нападениями в Парачинаре, пока неясно, однако в прошлом ответственность за акты насилия против местных шиитов брали на себя суннитские боевики.