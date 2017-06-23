На севере Индии появилась "Деревня Трампа"

На севере Индии (в штате Харьяна) местные власти символически переименовали одно из сельских поселений в "Деревню Трампа" (Trump Village).

Решение принято в преддверии намеченного на конец недели визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в США.

С инициативой дать деревне новое название выступили работавшие там волонтёры некоммерческой организации Sulabh International, которая занимается установкой общественных туалетов.

Большая часть домов в деревне построены из глиняных кирпичей, мало куда проведено электричество, не хватает питьевой воды.

