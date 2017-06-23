Елену Колядину уволили за выступление в штабе Навального

Писательницу и журналистку Елену Колядину уволили с работы за то, что она выступила в штабе оппозиционера Алексея Навального в Череповце.

Колядина написала на вологодском сайте newsvo, что 22 июня прочла лекцию о литературе, а 23-го ее уволили из компании "Медиа Центр" и из газеты "Голос Череповца". По мнению писательницы, это сделано по политическим мотивам, хотя в трудовой книжке написано, что ее сократили.

Елена Колядина была удостоена премии "Русский Букер" 2010 года за роман "Цветочный крест".



