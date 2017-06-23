Джонни Депп извинился на неудачную шутку о президенте Трампе

Голливудский киноактёр Джонни Депп публично извинился за неудачную шутку, касающуюся президента США Дональда Трампа.
Выступая в пятницу во время музыкального фестиваля в британском городе Гластонбери ("британский Вудсток"), Депп признался, что его слова о том, что давно никто из актёров Америки не убивал президента и "уже пора", отдают дурным вкусом.
В ответ Белый дом заявил, что президент осуждает насилие и огорчён, что Депп и другие не делают то же самое.
В 1865 году американский актер Джон Бут застрелил президента США Авраама Линкольна во время спектакля.
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