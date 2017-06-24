В Китае жертвами природной катастрофы стали более 140 человек

В провинции Сычуань на юге центральной части Китая в субботу более 140 человек стали жертвами оползня, вызванного проливными дождями. Под землёй оказались более сорока домов. Сообщается о троих спасённых - это молодая пара с грудным ребёнком.
В деревне находилось больше людей, чем обычно, в связи с приездом студентов на каникулы.
В пострадавшей деревне Синьмо живут преимущественно китайцы народности цян, родственной с тибетцами.
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