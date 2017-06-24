В Москве актёры проведут акцию в поддержку арестованных коллег

Российские театральные деятели планируют акцию в поддержку арестованных по так называемому "театральному делу". Речь идет о расследовании хищений бюджетных средств, которые выделялись на проекты режиссера Кирилла Серебренникова.

Акция запланирована на среду, 28 июня, рассказала сайту "Открытой России" Елена Ковальская, арт-директор Центра имени Мейерхольда. В этот день руководители театров будут выходить на сцену перед спектаклями и зачитывать зрителям обращение в поддержку фигурантов дела.

В настоящее время обвиняются три человека. Бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева находятся в СИЗО. Юрий Итин, бывший генеральный директор "Седьмой студии" – под домашним арестом.