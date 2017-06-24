Горно-Алтайск: горожане недовольны отношеним к ним со стороны власти

Жители Горно-Алтайска провели митинг за отставку главы республики, назвавшего избирателей дураками. Поводом для акции стали несколько аудиозаписей телефонного разговора местного блогера Андрея Адарина с руководителем республики Александром Бердниковым. В них глава региона был недоволен слабой поддержкой избирателей, которых, в частности, называл "неблагодарными людьми". Речь изобиловала матерными выражениями. Позже глава региона извинился. Об этом сообщило "Эхо Москвы".



Руководитель регионального отделения партии "Родина" Мария Демина рассказала, что по итогам сегодняшней акции было подготовлено обращение на имя президента с требованием отправить Бердникова в отставку.