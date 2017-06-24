ЦРУ пыталось освободить журналиста в Сирии по "секретным каналам"

Власти США пытались добиться освобождения в Сирии американского журналиста Остина Тайса с помощью "секретного канала связи", рассказали источники The New York Times. Для этого директор ЦРУ Майк Помпео якобы звонил главе одной из сирийских спецслужб Али Мамлюку, который находится под американскими санкциями.

По одному из сценариев, Сирия должна была "обнаружить" Тайса и обвинить его в нарушении миграционного законодательства, после чего помиловать и отправить в США, рассказали собеседники издания. Планы сорвались из-за удара США по авиабазе в Сирии после химической атаки в провинции Идлиб. Помощь в освобождении Тайса предлагала и Россия, но в США пришли к выводу, что российской стороне местоположение журналиста неизвестно.

Бывший военный и журналист Остин Тайс пропал в Сирии почти пять лет назад. США обвиняет сирийские власти в похищении Тайса, Дамаск причастность к этому отрицает. Американские спецслужбы и родственники Тайса отказались комментировать планы по его спасению. Официальные дипломатические контакты между Сирией и США прекращены с 2012 года.