Подмосковных школьников собрали на выпускной в парке "Патриот"

В Подмосковье проходит единый для всех школьников региона выпускной в военном парке "Патриот". До 30 тысяч выпускников привезут на мероприятие на автобусах. В социальных сетях появлялись сообщения о том, что школьников принуждают ехать в парк Минобороны в обязательном порядке.

Ранее источники в руководстве парка подтвердили, что для части выпускников поездка в "Патриот" станет обязательной, а приказ об организации мероприятия отдал лично министр обороны России Сергей Шойгу. Сообщалось, что для увеличения численности праздника могут быть мобилизованы прокремлевские молодежные объединения. Перед выпускниками выступит подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

В министерстве образования Московской области уверяют, что участие в выпускном носит добровольный характер.





Строительство военно-патриотического парка "Патриот" в подмосковной Кубинке завершилось в 2015 году. В апреле в нем прошла историческая реконструкция "Штурм Берлина" стоимостью 20 миллионов рублей.