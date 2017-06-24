Сын российских шпионов восстановил канадское гражданство

После многочисленных судов канадское гражданство вернул себе Александр Вавилов (урожденный Фоли), родителей которого выслали в 2011 году из США по обвинению в шпионаже в пользу России.

Он родился в 1994 году в Торонто в семье Дональда Хитфилда и Трейси Энн Фоли. Затем они переехали во Францию, а после стали жить в США.

В 2010 году в Бостоне на глазах у мальчика его родителей арестовали агенты ФБР. На допросах они признались, что на самом деле являются гражданами России и работают на российскую разведку.

Тогда Александр под присягой показал, что не знал, чем занимались родители Андрей Безруков и Елена Вавилова. Однако канадские власти выслали его в Россию, где он окончил среднюю школу.

В 2014 году Канада лишила Александра Вавилова гражданства на основании того, что его родители работали на иностранное правительство. Но по решению Апелляционного суда Канады 23 июня 2017 года Александр вновь стал канадским гражданином.

