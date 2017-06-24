Главврача заподозрили в терроризме после помощи штабу Навального

В Омске главный врач реабилитационного центра "Рассвет" Натела Полежаева сообщила, что банк заподозрил её в "финансировании терроризма" после того, как она разрешила открыть на территории санатория штаб Алексея Навального.

Как сообщает "Новая газета", ссылаясь на Полежаеву, местное отделение Сбербанка заблокировало её личные счёта, а также счёт её дочери Ирины, на который поступала пенсия по инвалидности. По словам Полежаевой, такое решение банк мотивировал подозрением в том, что она «отмывает деньги» и «финансирует терроризм». Откуда взялась такая информация, ей не сообщили.

Ранее 24 июня сайт Om1.ru сообщил, что Натела Полежаева, руководитель центра "Рассвет" и бывшая сноха экс-губернатора, лишилась статуса помощника сенатора Елены Мизулиной. Сама врач сообщила порталу, что уже полтора года не работает с Мизулиной. По данным источников Om1.ru, Полежаева последнее время начала проявлять большой интерес к оппозиции и недавно возглавила омский филиал "Новой газеты".



