Украинские военные: при обстрелах сепаратистов погибли два солдата

На востоке Украины, несмотря на "хлебное перемирие", убиты два украинских военнослужащих, ещё двое - ранены. Об этом сообщил в фейсбуке пресс-центр военной операции против сепаратистов.

Согласно тому же источнику, в ночь на субботу сепаратисты 6 раз открывали огонь по позициям военных на Донецком (Авдеевка, Верхнеторецкое) и Луганском (Катериновка, Крымское) направлениях.

С 24 июня в Донбассе вступил в силу режим прекращения огня, который был согласован 21 июня в Минске участниками Контактной группы по урегулированию конфликта в регионе. Предполагалось, что перемирие, объявленное на время сбора урожая, продлится до 31 августа.

21 июня заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что ни украинские военные, ни сепаратисты на востоке Украины не соблюдают Минские договоренности: ни одна из сторон не отводит тяжелые вооружения, не убирает минные заграждения и не пускает на свои позиции наблюдателей.