Дамаск помиловал более 670 заключенных, повстанцы - свыше 80 боевиков

Правительство Сирии отпустило на свободу более 670-и заключённых, которые пообещали быть лояльными режиму Башара Асада.

О том, в каких преступлениях обвинялись помилованные, не сообщается.

Сирийская оппозиция, западные страны и правозащитники считают, что режим Асада, действуя по сугубо политическим мотивам, бросает в тюрьмы по без суда и следствия десятки тысяч человек, тысячи из них подвергаются пыткам и становятся жертвами внесудебных расправ. Дамаск это отрицает.

В субботу же повстанческий гражданский комитет амнистировал более 80-и боевиков в районе города Ракка - главного опорного пункта экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Этот жест доброй воли сделан в условиях, когда Сирийские демократические силы при поддержке США значительно потеснили силы "ИГ" в боях за Ракку.