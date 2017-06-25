Трамп призвал СМИ заняться Обамой и его людьми, а "не его персоной"

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на администрацию Обамы за пассивность перед лицом хакерских атак, организованных Россией в ходе прошлогодней президентской кампании.

"Коль скоро Обама знал о российских атаках задолго до ноябрьских выборов, почему он бездействовал? Журналистам следовало бы сосредоточиться на Обаме и его людях, а не на мне", – написал Трамп в одном из субботних твитов.

Согласно информации The Washington Post о вмешательстве России в выборы, имевшем целью навредить Хиллари Клинтон и помочь Трампу, ЦРУ доложило Обаме еще в августе. Факты российских атак администрация официально подтвердила только в начале октября, а о том, что операции хакеров находились под личным контролем Путина, стало известно только после выборов. О роли Путина американским спецслужбам сообщил высокопоставленный источник в российских властных структурах.

Принятие контрмер против России, пишет The Washington Post, тормозили раздоры в лагере демократов, исходный скепсис относительно выводов ЦРУ со стороны других разведывательных учреждений и вера в то, что Клинтон все равно победит. Обама, как считает газета, не хотел привлекать излишнее внимание к вылазкам российских хакеров, чтобы не лить воду на мельницу Трампа, который не переставал утверждать, что система выборов в Америке мошенническая.

"Мы посчитали, что у нас будет масса времени расквитаться с Россией после выборов, независимо от их исхода", – приводит газета слова близкого помощника Обамы.