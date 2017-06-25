Израильская авиация нанесла удары по сирийской армии

Израильские самолеты атаковали в субботу расположения частей сирийской армии на Голанских высотах. По словам представителя армии Израиля, десять снарядов – не уточняется, каких именно, артиллерийских или минометных, – ранее упали на территорию израильской части Голанских высот.

Израильский представитель признал, что снаряды были шальные и что сирийские солдаты стреляли по боевикам, а не по израильтянам. Тем не менее, согласно установленной практике, что Израиль реагирует на любой огонь, ответ последовал и на сей раз. В результате авианалета были уничтожены два танка и пулеметный дот сирийцев.

Сирийские СМИ сообщают о гибели двух человек. Согласно коммюнике министерства обороны Сирии, израильские авиаудары совпали с наступлением исламистов вблизи города Кунейтра. Минобороны Сирии также утверждает, что Израиль помогает боевикам – противника режима.

Израиль в связи с субботним обстрелом своей территории направил жалобу командованию сил ООН по наблюдению за разъединением в районе Голанских высот.