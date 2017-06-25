В США откроют памятник госсекретарю, подписавшему договор об Аляске

Статуя бывшего госсекретаря США Уильяма Генри Сьюарда, который подписал договор с Россией, передавший Аляску Соединенным Штатам, будет открыта 3 июля в городе Джуно.

24 июня Мэри Беккер, сопредседатель Комитета о статуе Сьюарда, сообщила, что открытие статуи ознаменует 150-ю годовщину Договора об уступке 1867 года, который сделал Аляску территорией США.

Как сообщает газета Джуно Эмпайр, статуя стоимостью 250 000 долларов будет открыта на площади Даймонд кортхауз плаза перед Капитолием штата Аляска.

«Вы можете видеть, насколько он важен для нас, тех, которые теперь называют себя аляскинцами», - сказала Уэйн Дженсен, сопредседатель комитета. «Вероятно, штат даже не назвали бы Аляской. Возможно, это всё еще было Русской Америкой, но могло быть чем-то еще», - отметила она.

Соединенные Штаты купили Аляску у России за 7,2 миллиона долларов. Аляска получила статус штата США в 1959 году.