В Барнауле неизвестные попытались поджечь штаб Навального

В Барнауле неизвестные в ночь с 24 на 25 июня попытались поджечь здание штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом написал в твиттере активист штаба Руслан Шаведдинов.

Как пишет издание "Что делать?", штаб арендует помещение на первом этаже жилого дома на улице центральной площади. Пожар мог перекинуться на жилую часть здания.

Из-за попытки поджога пострадал пластиковый сайдинг здания, и одно из окон. Глава регионального отеделния "Партии прогресса" в Алтайском крае Ольга Фотиева сообщила в фейсбуке, что на место прибыла полиция.

Штаб оппозиционера Алексея Навального открылся в Барнауле 20 марта. Перед его открытием неизвестный облил политика зеленкой. По словам Навального, после этого мужчина сел в машину, которая отвезла его в здание администрации Алтайского края.