В Тверской области подожгли дом активиста "Яблока" Владимира Егорова

В городе Торопец Тверской области неизвестные в ночь на воскресенье подожгли дом активиста борьбы с коррупцией и члена партии "Яблоко" Владимира Егорова. Как сообщила Радио Свобода супруга активиста, Зоя Егорова, был совершен поджог ворот, находящихся близко от дома. Пожарных вызвал сосед, который увидел возгорание в 23:35, сообщила Зоя, которая в это время спала. В доме также находилось двое детей. После приезда пожарных приехала полиция, которая составила протокол о произошедшем и взяла на экспертизу фрагменты сгоревших ворот.

Это уже третье нападение на дом Егорова за последнее время. Последнее было ночью 2 мая, когда неизвестные хотели поджечь его спальню, где находились жена и двое маленьких детей. Егоров связывает оба нападения со своими общественными антикоррупционными расследованиями, которые он публикует в популярном торопецком паблике. Последнее такое расследование было о песчаных карьерах, откуда вывозится грунт "прямо завораживающими объемами". И воровство это, утверждает активист, покрывается местной полицией и властью. После этой публикации у Егорова начались проблемы. В связи с этим Егоров уехал из дома и, по некоторым сведениям, покинул Россию.