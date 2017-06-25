Директор ЦРУ: Россия десятилетиями подрывала американскую демократию

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что сообщения о вмешательстве России в американские выборы - не особенно оригинальны. В интервью телеканалу Эн-Би-Си Помпео заявил, "в американском разведсообществе говорили, что в эти выборы русские вмешивались, ноэто, откровенно говоря, не особенно оригинально," - сказал он, уточнив: "Они делали это в течение очень долгого времени, и десятилетиями пытаются подрывать американскую демократию". Доклад о вмешательстве России не должен удивлять никого, сказал Помпео в интервью.

"Таким образом, в этом нет ничего нового, но это, безусловно, повышает необходимость внимания к нашей способности определять, как их остановить", - добавил он.

Директор ЦРУ сказал, что он не может подтвердить сообщение Washington Post о том, что его агентство подтвердило личное вмешательство президента России Владимира Путина в выборы в 2016 года. Помпео заметил, что такая атака стала обычным делом для России.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно отказывался подтвердить, что Россия вела многоуровневую кампанию, которая наносила ущерб президентским выборам в США, несмотря на консенсус американских спецслужб, в том числе ЦРУ, что такое вмешательство имело место.