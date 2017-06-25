В Красноярске прошел митинг обманутых дольщиков

В Красноярске чуть больше ста человек вышло на митинг с требованием разрешить проблему обманутых дольщиков. В акции протеста участвовали инвесторы сразу нескольких недобросовестных застройщиков. Площадь в центре города пестрела растяжками: "У Медведева виноградники и виллы, а у нас нет квартиры", "Даже уточка с жильем", "Мы жертвы воровства и беззакония".

Сроки задержек сдачи домов в эксплуатацию в регионе составляют от двух до десяти лет. По официальной информации, на конец 2016 года Красноярский край занимал первое место в России по количеству обманутых дольщиков. Всего по региону 74 проблемных объекта, причем обманутыми оказываются инвесторы не только многоэтажных домов, но и коттеджных поселков.

Власти Красноярского края периодически проводят заседания, обсуждают проблему, но лидирующие позиции по количеству обманутых дольщиков регион не сдает.

Правоохранительные органы неоднократно выявляли нарушение законодательства в области долевого строительства. Но недострои так и стоят, а дольщики продолжают платить ипотеку за несуществующее жилье.

По словам активистов, власти не могут им помочь вот уже долгое время. Организатор митинга Евгения Хрипля утверждает, что на все обращения им приходят отписки, в том числе и из правоохранительных органов. Они же ранее писали петицию с обращением к президенту РФ Владимиру Путину, ответ им пришел из красноярской службы строительного надзора. Евгения передает общее настроение собравшихся людей — в действующей власти они разочарованы.

Активисты заявили, что сегодняшний митинг только проба и начало их протеста. Они намерены найти всех пострадавших от недобросовестных застройщиков в Красноярске и вывести их на улицы, поехать митинговать в Москву, если это не поможет, то объявить голодовку.