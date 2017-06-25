Навальному в спецприемник вызывали скорую помощь из-за температуры

Оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему административный арест в Москве, в субботу в спецприемник вызывали скорую помощь из-за поднявшейся температуры. "Я знаю, что вчера Алексею действительно вызывали скорую, так как у него была очень высокая температура. Сегодня я у него не была", – сказала адвокат Навального Ольга Михайлова, отвечая на вопрос ТАСС. Какие-либо иные подробности о болезни Навального пока неизвестны.

Навальный ранее был признан виновным по статье о "повторном нарушении порядка проведения массовых акций". Ему было назначено наказание в виде 30 суток административного ареста. Позже Мосгорсуд сократил этот срок на 5 суток.

Навальный был задержан 12 июня незадолго до начала не согласованной с властями акции его сторонников на Тверской улице в центре Москвы. Полиция тогда задержала более 700 человек, правозащитники и активисты обвиняли ее в непропорционально жестких действиях.