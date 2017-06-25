В Петербурге состоялся народный сход в поддержку Динара Идрисова

В Петербурге на Невский проспект вышли несколько десятков людей, хотевших поддержать Динара Идрисова, пришедшего в суд защищать задержанных 12 июня и получившего за это 14 суток ареста. Активист объявил сухую голодовку, требуя дать политическую оценку начавшимся в России массовым политическим репрессиям и осудить создание и деятельность чрезвычайных судов – так активист называет суды над задержанными 12 июня.

Активистка петербургского отделения движения "Солидарность" Ольга Смирнова согласна с Идрисовым – она не приемлет расхожего мнения о том, что задержания последних месяцев – это проявления "режима лайт", и призывает не дожидаться его ужесточения, сравнимого с последней стадией рака. Она дает высокую оценку поступку Динара Идрисова, объявившего сухую голодовку не ради собственного освобождения, а ради того, чтобы прорвать информационную блокаду вокруг того, как проходили задержания 12 июня и последующие суды, которые он сравнивает с особыми тройками сталинских времен – поскольку приговоры штамповались в спешке, в закрытом режиме, и на судебные заседания не допускалась ни публика, ни адвокаты и общественные защитники. Ольга Смирнова подчеркивает, что недопущение защитников на суды принимало силовые формы, чему сама Смирнова была свидетельницей, поскольку тоже пыталась представлять права задержанных на Марсовом поле.

Во время народного схода его участники активно выступали, записывая друг друга на диктофоны. Их рассказы служили подтверждением заявлений Динара Идрисова, поскольку многие пришедшие на Невский проспект, тоже были на митинге 12 июня, а потом в отделах полиции и в судах. Они видели облавы, устроенные сотрудниками полиции и Росгвардии, а то, что происходило в судах, они расценивают как работу "судебного конвейера", не имеющую ничего общего с правосудием.

Во время схода проходил одиночный пикет со сменяющимися плакатами в поддержку Динара Идрисова, освобождения которого требовали участники акции. Полиция не мешала её проведению.