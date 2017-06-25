Александр Жаров: до закрытия "Телеграма" остаются "считанные дни"

Глава "Роскомнадзора" Александр Жаров заявил в эфире телеканала НТВ, что заблокировать мессенджер "Телеграм" можно будет через считанные дни, но не "завтра".

Два дня назад Жаров обратился с открытым письмом к создателю "Телеграм" Павлу Дурову. Роскомнадзор просит Дурова предоставить данные о его компании - для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации. Если "Телеграм" не предоставит данные, которые от него ждут, он будет заблокирован.

По закону России, все распространители информации должны проходить обязательную регистрацию. После этого они обязаны будут хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки. Павел Дуров уже говорил, что никогда на такое не согласится. Комментируя обращение главы Роскомнадзора, основатель "Телеграм" заявил, что блокировка его сервиса бессмысленна с точки зрения национальной безопасности России.