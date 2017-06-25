В Нью-Йорке скончался Эдвард Клайн, основатель "Издательства имени Чехова"

В Нью-Йорке на 86 году жизни скончался издатель и общественный деятель Эдвард Клайн (Edward Kline). Он окончил Йельский университет с дипломом математика, служил в американской армии во время Корейской войны, с середины 50-х в течение 30 лет возглавлял семейный торговый бизнес.

В 60-е годы Клайн начал интересоваться жизнью в Советском Союзе и в 1968 году совместно с британским славистом Максом Хэйуордом основал в Нью-Йорке некоммерческое «Издательство имени Чехова» для выпуска на русском языке книг, запрещенных цензурой в СССР, - «Остановку в пустыне» Иосифа Бродского, «Слепящую тьму» Артура Кёстлера, первый том «Воспоминаний» Надежды Мандельштам и другие. В 1972 г. совместно с Валерием Чалидзе Клайн основал издательство «Хроника-пресс», выпускавшее книги правозащитной тематики и, в частности, самиздатский бюллетень «Хроника текущих событий».

Клайн был сопредседателем русско-американского проекта «Права человека», президентрм Фонда Сахарова (США) и в течение многих лет помогал многим российским правозащитникам. Московская Хельсинкская группа отметила Эдварда Клайна почетным дипломом за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение.