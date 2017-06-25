Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Демократ Адам Шифф выступил с критикой администрации Барака Обамы

Член Конгресса США Адам Шифф, демократ

Высокопоставленный член комитета по разведке Конгресса США от Демократической партии Адам Шифф подверг критике бывшего президента США Барака Обаму за недостаточно жёсткие действия против России в связи с связи с вмешательством Москвы в президентскую избирательную кампанию в США. По мнению конгрессмена, администрация Обамы должна была более весомо отреагировать на действия России. Адам Шифф считает, что Обама должен был дать решительный ответ, когда стало ясно, что антиамериканские действия направлялись с самого высокого кремлёвского уровня.

В декабре 2016 года администрация Обамы наложила санкции на два российских разведывательных ведомства - в связи с подозрениями в их вмешательстве в избирательную кампанию в СШа. Однако, утверждает Адам Шифф, те санкции были слишком слабыми и были введены слишком поздно.

Шифф и его коллега из сенатского комитета по разведке, Дайан Файенштейн, выступили в сентябре прошлого года с необычным заявлением, осуждающим Россию за хакерские атаки. Они заявили, что им не удалось убедить администрацию президента Обамы выступить с подобным заявлением, поэтому Шифф и Файнштей сделали это сами.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG