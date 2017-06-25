Демократ Адам Шифф выступил с критикой администрации Барака Обамы

Высокопоставленный член комитета по разведке Конгресса США от Демократической партии Адам Шифф подверг критике бывшего президента США Барака Обаму за недостаточно жёсткие действия против России в связи с связи с вмешательством Москвы в президентскую избирательную кампанию в США. По мнению конгрессмена, администрация Обамы должна была более весомо отреагировать на действия России. Адам Шифф считает, что Обама должен был дать решительный ответ, когда стало ясно, что антиамериканские действия направлялись с самого высокого кремлёвского уровня.

В декабре 2016 года администрация Обамы наложила санкции на два российских разведывательных ведомства - в связи с подозрениями в их вмешательстве в избирательную кампанию в СШа. Однако, утверждает Адам Шифф, те санкции были слишком слабыми и были введены слишком поздно.

Шифф и его коллега из сенатского комитета по разведке, Дайан Файенштейн, выступили в сентябре прошлого года с необычным заявлением, осуждающим Россию за хакерские атаки. Они заявили, что им не удалось убедить администрацию президента Обамы выступить с подобным заявлением, поэтому Шифф и Файнштей сделали это сами.