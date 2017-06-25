В Вильнюсе провозглашен блаженным узник сталинского режима

Узник Лефортова, Соловков, Владимирского централа, тайно рукоположенный епископ Теофилюс Матулёнис 25 июня провозглашен блаженным в Вильнюсе.

В 1994 году бюст архиепископа Матулёниса был установлен в Кафедральном соборе Вильнюса. Процесс беатификации служившего в России литовского епископа был открыт еще в 1990 году. Он длился 16 лет и увенчался подписью папы римского Франциска под декретом о его мученичестве. В Литве местный епископат принял решение провести мессу беатификации не в Кайшядорской епархии, где покоятся мощи мученика, а в Вильнюсе, чтобы в ней смогли участвовать больше паломников, сообщает литовский новостной портал RU.DELFI

Матулёнис умер 20 августа 1962 года в Шедуве, находясь фактически под домашним арестом, в изоляции от паствы. 18 декабря 1946 года он был арестован, обвинён в том, что призывал духовенство к борьбе против советской власти, укрывал от арестов священнослужителей, участвовавших в такой борьбе. 27 сентября 1947 года приговорён к семи годам лишения свободы. Отбывал срок заключения в Сиблаге, затем во Владимире. Только 5 мая 1956 года он получил возможность вернуться в Литву, но ему запретили управлять епархией и принудили жить в изоляции в Шедуве. Папа Иоанн XXIII незадолго до смерти епископа Матулёниса возвел его в достоинство архиепископа.