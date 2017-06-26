Дуров: Роскомнадзор не знает принцип шифровки сообщений

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил главу Роскомнадзора Александра Жарова в незнании принципа шифровки сообщений в мессенджерах. Об этом он написал на своей странице "Вконтакте".

По словам Дурова, требование Роскомнадзора передать российским властям ключи для расшифровки сообщений пользователей не только противоречит 23-й статье Конституции России о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году. Обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет, и не может быть "ключей". Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей, отмечает Дуров. Сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, написал он и добавил, что ни одному правительству мира не заблокировать все подобные мессенджеры или сервисы VPN. "Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет", – резюмировал создатель Telegram.

25 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил, что время до блокировки мессенджера "исчисляется днями". Ранее Жаров обратился с открытым письмом к создателю Telegram с просьбой предоставить данные о его компании – для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации. В противном случае он будет заблокирован.

По закону России, все распространители информации должны проходить обязательную регистрацию. После этого они обязаны будут хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки. Павел Дуров уже говорил, что никогда на такое не согласится.