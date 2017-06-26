ФСБ: теракт в Петербурге подготовили с помощью Telegram

Федеральная служба безопасности России утверждает, что теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля был подготовлен с помощью мессенджера Telegram.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз ФСБ, у спецслужбы есть "достоверная информация", что террористы использовали мессенджер Telegram для связи со своими зарубежными кураторами на всех стадиях подготовки к взрыву в петербургском метро, жертвами которого стали 16 человек.

В ФСБ заявляют, что на территории России международные террористические группировки наиболее активно используют именно мессенджер Telegram, который дает возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.



При этом в ФСБ никак не прокомментировали ситуацию с возможной скорой блокировкой Telegram в России, о которой ранее предупредил Роскомнадзор.

Основатель сервиса Павел Дуров в ответ напомнил, что полное шифрование сообщений есть не только в Telegram, а чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет. Он также отметил , что мессенджер постоянно блокирует чаты, связанные с террористами.