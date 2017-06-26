Полиция разогнала гей-парад в Стамбуле, применив резиновые пули

В Стамбуле полиция разогнала активистов, которые пытались провести в воскресенье гей-парад. При этом сотрудники правоохранительных органов применяли резиновые пули и слезоточивый газ, сообщает "Аль-Джазира".

По данным телеканала, задержаны более сорока человек – как сами активисты ЛГБТ, так и противники проведения гей-парада, который запретили городские власти. В этот день в Стамбуле отмечался мусульманский праздник Ураза-байрам.

Мэрия Стамбула не согласовывает ЛГБТ-акции с 2015 года.