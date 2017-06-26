Янукович не явился в суд по делу о госизмене. Заседание перенесено

Оболонский районный суд Киева перенес на 29 июня рассмотрение по существу дела о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича из-за его неявки на заседание в понедельник. Если обвиняемый не прибудет на процесс в следующий раз, то суд может объявить о проведении специального (заочного) рассмотрения дела, сообщает корреспондент Радио Свобода. Янукович и его защита отрицают обвинения, называют заочный процесс незаконным .

По мнению военного прокурора Руслана Кравченко, Янукович умышленно отказывается от участия в судебных заседаниях. Защита заявляет, что бывший глава государства намерен участвовать в процессе в режиме видеоконференции из суда в Ростове-на-Дону, но для этого министерство юстиции Украины должно отправить официальный запрос в Россию.

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, бежавшему в Россию, инкриминируют "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "государственную измену" и "ведение агрессивной войны". Каждая из этих статей предусматривает максимальное наказание от 12 до 15 лет лишения свободы. Однако обвинение заявило, что будет требовать для Януковича пожизненного заключения.

Среди ключевых доказательств вины экс-президента фигурирует фотокопия его письма, направленного им в марте 2014 года в Совет Федерации России и в администрацию президента Путина с призывом ввести регулярные российские войска на территорию Украину. По мнению следствия, этот документ "способствовал аннексии Крыма и развязыванию Москвой вооруженного конфликта в Донбассе".