Суд в Курске оштрафовал экс-депутата Ольгу Ли на 90 тысяч рублей

Ленинский районный суд Курска оштрафовал на 90 тысяч рублей бывшего депутата областной думы и главного редактора газеты "Народный журналист" Ольгу Ли, которая обвинялась в клевете в адрес судьи. Об этом сообщил адвокат Международной правозащитной группы Агора Роман Лызлов. Ли своей вины не признала.

В начале марта 2016 года Ольга Ли выступила с критикой президента России Путина и местных чиновников. После этого на нее завели два уголовных дела – о клевете в отношении судьи Ленинского районного суда Курска Людмилы Шуровой и "возбуждении ненависти либо вражды по признаку принадлежности к социальной группе представителей власти".

Дело о клевете было возвращено в прокуратуру, а дело о возбуждении ненависти к чиновникам прекращено. Экспертиза не выявила в ее высказываниях признаков экстремизма.

