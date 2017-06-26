Китай: нобелевский лауреат Лю Сяобо освобожден из тюрьмы из-за рака

В Китае правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо, осужденный по обвинению в подстрекательстве к подрыву государственного строя, освобожден из тюрьмы в связи с неизлечимым заболеванием. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

У Лю Сяобо, приговоренного к 11 годам лишения свободы, диагностирован рак печени в терминальной стадии. По словам адвоката, сейчас правозащитник находится в больнице.

В международной организации Amnesty International потребовали от властей Китая обеспечить Лю Сяобо необходимое лечение и немедленно освободить его и всех других борцов за права человека, находящихся в заключении.

Лю Сяобо был осужден в 2009 году, после того как подписал так Хартию-08 – манифест, содержащий критику авторитарного режима в Китае и призывающий к конституционной реформе. В 2010 году правозащитник удостоился Нобелевской премии мира "за длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".

